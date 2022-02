Athlétisme: la Nigériane Blessing Okagbare suspendue 10 ans pour dopage

La Nigériane Blessing Okagbare lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. AFP - GIUSEPPE CACACE

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare a été suspendue dix ans pour de multiples infractions aux règles anti-dopages, a annoncé l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) : « Cinq ans pour la présence et l'utilisation de plusieurs substances interdites et cinq ans pour son refus de coopérer à l'enquête de l'AIU. » Celle qui a été médaillée d’argent aux JO 2008, aux Mondiaux 2013, et sacrée dans de nombreuses compétitions africaines, avait été écartée en plein Jeux olympiques de Tokyo 2021 après avoir été contrôlée positive quelques jours plus tôt.