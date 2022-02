Sportives de haut-niveau et maternité: un guide pour accompagner et mettre fin aux idées reçues

Le guide « Sportives de haut-niveau et maternité, c’est possible » a été présenté ce 18 février 2022 à Paris, en présence de plusieurs championnes et de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Ce document pluridisciplinaire a pour but d’aider les athlètes durant cette période qui reste un sujet peu abordé, voire tabou, dans leur milieu.

Publicité Lire la suite

« Être accompagnée et se dire qu’il y a un guide pour les femmes enceintes, ça me rassure énormément », glisse Amel Majri, ce 18 février 2022 à Paris, lors de la présentation du guide « Sportives de haut-niveau et maternité, c’est possible ».

La milieu de terrain âgée de 29 ans est une référence du football français avec six Ligues des champions remportées, mais aussi un cas un peu à part. La pensionnaire de l’Olympique lyonnais est en effet une des rares footballeuses professionnelles en France à être enceinte durant sa carrière de joueuse.

« J’ai pu partager le guide directement avec mon préparateur athlétique, explique-t-elle. C’est rassurant parce que j’avais vraiment peur. C’est ma première grossesse actuellement. Me rendre compte que c’est possible d’allier les deux, que je suis capable de le faire, honnêtement je suis vraiment très très rassurée ».

Comme plusieurs autres sportives de haut-niveau, Amel Majri se réjouit de la publication de ce document qui regorge d’informations et de conseils en matière de gynécologie, de nutrition ou de ré-athlétisation mais aussi de droit du travail. Un document censé mettre fin à une idée reçue : l'incompatibilité de la grossesse et la maternité avec la haute performance.

Ne pas avoir à « choisir entre un désir d’épanouissement et un désir de performance »

La ministre des Sports Roxana Maracineanu, ancienne championne du monde de natation et médaillée d’argent aux JO 2000, a été la commanditaire de ce guide à destination des différent(e)s actrices et acteurs du sport. Un projet né il y a deux ans et demi, explique-t-elle, en introduction : « Comment faire émerger ce droit de s’accomplir personnellement en donnant la vie sans choisir entre un désir d’épanouissement et un désir de performance. Nous sommes partis sur cette idée de livre, de guide, qui accompagne ces sportives, mais aussi leur entourage, leurs entraîneurs, les dirigeants de leurs associations, leurs familles, leurs conjoints. »

Revoir la Présentation du guide "Sport de haut niveau et maternité, c’est possible"

Le document en français de 118 pages a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire, comprenant aussi bien des chercheurs et chercheuses, des médecins et des psychologues que des sociologues et des juristes. Il est composé de cinq chapitres : « La maternité des sportives de haut niveau », « La spécificité de la grossesse chez la sportive de haut niveau », « Grossesse et nutrition », « La période post-partum et la reprise vers un entrainement de compétition » et les « Droits et dispositifs conçus pour les sportives de haut-niveau en situation de maternité ou de parentalité ».

« On peut même retrouver un niveau de performance supérieur »

De ce travail pluridisciplinaire, Carole Maître, gynécologue qui a accompagné de nombreuses pépites à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), tire ce constat : « Le retour au haut niveau est possible avec un niveau de performance identique, voire supérieur. Car les dernières études ont montré qu’on peut même retrouver un niveau (de performance) supérieur à son niveau antérieur. »

Une affirmation appuyée par cette donnée mise en avant par Margot Lenouvel, doctorante en sociologie : « La majorité (des sportives interrogées), 48%, (ont eu un enfant) pendant leur carrière. »

Une proportion qui devrait augmenter alors qu’une athlète conclut (anonymement) dans le guide : « Cela ne doit plus être tabou d'exprimer une envie de grossesse. » En effet, selon un sondage avancé par le ministère des Sports, « 45,6% des sportives rapportent que la grossesse est un sujet dont on parle très peu dans le sport ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne