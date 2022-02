Cyclisme: place au Tour du Rwanda 2022

La 14e édition du Tour du Rwanda s'élance dimanche 20 février avec un prologue dans les rues de Kigali. L’épreuve se terminera sur les hauteurs de la capitale rwandaise le 27 février.

Seule course de première catégorie en Afrique, le Tour du Rwanda 2022 proposera un parcours toujours aussi exigeant avec 31 ascensions sur l’ensemble des huit étapes et au total 937 kilomètres à parcourir. Quatre journées de course seront principalement dédiées aux grimpeurs. Les sprinteurs auront deux étapes pour s’illustrer.

Qui pour succéder à l’Espagnol Cristian Rodriguez ?

Remportée l'année dernière par l’Espagnol Cristian Rodriguez, l'épreuve africaine est devenue un rendez-vous incontournable du début de saison. D’ailleurs, le Rwanda accueillera les Championnats du monde de cyclisme sur route en 2025, une première en Afrique. Cristian Rodriguez, de la formation TotalEnergies, est absent et l’équipe devrait compter sur le tricolore Alexandre Geniez.

Au début du mois de février, Geniez, 33 ans, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, s'était ainsi illustré en Arabie saoudite, terminant premier Français et 8e au général du tour du pays. Le grimpeur-puncheur, qui a participé à 14 « grands tours » (France, Espagne, Italie), avait terminé 38e en 2021 au Rwanda, mais surtout contribué à la victoire finale de Cristian Rodriguez.

Pour cette nouvelle édition, deux anciens vainqueurs seront au départ : le Rwandais Samuel Mugisha et le l’Érythréen Natnael Tesfasion. Huit anciens vainqueurs d’étape feront aussi partie du peloton, comme le Français Pierre Rolland. Ou encore le Colombien Jhonatan Restrepo (5 victoires d’étape) et l’Algérien Azzedine Lagab (4 victoires d’étape).

Le Rwanda sera représenté par son équipe nationale et la formation Benediction Ignite. La dernière victoire d’un Rwandais remonte à 2018 avec Samuel Mugisha.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, invité par le tout nouvel ambassadeur de France au Rwanda, est présent à Kigali pour les deux premières étapes de l'épreuve.

