Cyclisme: le Français Alexandre Geniez remporte le prologue du Tour du Rwanda

Texte par : RFI Suivre

Alexandre Geniez de la formation TotalEnergies a été le plus rapide dans les rues de Kigali, la capitale rwandaise, ce dimanche 20 février en endossant le premier maillot de leader. Il a devancé de six secondes le Colombien Jhonatan Restrepo (Drone Hopper-Androni) et de sept secondes son coéquipier Sandy Dujardin.