Jeux olympiques d’hiver 2022: adieu Pékin, bonjour Milan et Cortina

Objectif « pratiquement » atteint, jugent les responsables du sport français

« La délégation a pratiquement atteint son objectif, on avait fixé quinze médailles », a estimé la présidente du Comité olympique français (CNOSF) Brigitte Henriques, en dressant dimanche 20 février le bilan des Jeux olympiques de Pékin. Après deux éditions à quinze médailles, la France est restée juste en dessous avec quatorze podiums, ce qui reste son troisième meilleur total. Avec cinq titres, la France égale son record de médailles d'or établi à Pyeongchang. Certaines têtes d'affiche attendues sur au moins un podium quittent Pékin déçues, comme le skieur Alexis Pinturault, la bosseuse Perrine Laffont ou le biathlète Emilien Jacquelin, sans médaille individuelle. « Notre politique a porté ses fruits, on est présents au freestyle, en snowboard, alpin, biathlon, ski de fond et, d'ailleurs, on fait des médailles dans toutes ces disciplines », a indiqué le DTN de la Fédération française de ski (FFS), Fabien Saguez. « On souhaite analyser ce qui a permis ces résultats exceptionnels pour les pérenniser, a déclaré Claude Onesta, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport (ANS), argentier du haut niveau. On a pris beaucoup d'informations sur les éléments qui ont amené les bons résultats et les déceptions. On souhaite se projeter vers Milan et Cortina (prochains Jeux d'hiver en 2026, ndlr) en identifiant les zones de progrès et les détails qui ont pu faire échouer certains athlètes. » A part le couple de danseurs en or Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, la glace est restée le parent pauvre de la France en terme de médailles, avec des disciplines historiquement faibles faute de moyens et d'infrastructures (short-track, patinage de vitesse, bobsleigh, luge, etc.) « Il faut qu'on se donne ensemble des objectifs clairs. Faut-il privilégier la pratique et les licenciés ou le haut niveau? », a interrogé la présidente de Fédération française des sports de glace (FFSG), Nathalie Péchalat.