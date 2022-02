Cyclisme: Sandy Dujardin s’offre la 2e étape du Tour du Rwanda et ouvre son palmarès

Texte par : RFI Suivre

Le Français Sandy Dujardin, néo-profe de la formation TotalEnergies, s'est offert la deuxième étape du Tour du Rwanda, lundi 21 février à Rwamagana. Il a devancé Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) et Jhonatan Restrepo (Androni-Giocattoli). Alexandre Geniez, arrivé au sein du peloton principal, conserve son maillot jaune de leader à la faveur de sa victoire la veille lors du contre-la-montre inaugural. Il a six secondes d'avance sur Restrepo et sept sur Dujardin. Mardi, la deuxième étape, longue de 155,9 km, emmènera les coureurs des 19 équipes engagées dans cette 14e édition de Kigali à Rubavu (nord-ouest), en face de Goma (République démocratique du Congo).