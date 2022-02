Les sports d’hiver en France n’arrivent toujours pas à se démocratiser

Alors que les Jeux olympiques de Pékin viennent à peine de s’achever avec 14 médailles au total pour la France, une enquête de l’institut Ipsos révèle qu’un citoyen français sur trois n’a jamais skié de sa vie. Un sur deux (53%) dit ne jamais s’y rendre, et 34% affirment n’avoir jamais chaussé de ski de leur vie.

La destination ski n’est pas courue par une majorité de Français. Seule une personne sur trois dit s’y rendre de temps à autre, et c’est une tradition pour seulement 13% de la population, qui affirment s’y rendre chaque année. Les jeunes (22% des 16-24 ans), et les Parisiens (19%) sont les plus nombreux à fréquenter la montagne en hiver.

24% des Français affirment skier de temps en temps

Et même si 34% des Français fréquentent ponctuellement la montagne l’hiver, ce n’est pas toujours pour faire du ski. 14% des Français déclarent skier souvent, un chiffre qui monte à 21% chez les CSP+, et à 17% chez les hommes, plus nombreux que les femmes (11%). 24% des Français affirment skier de temps en temps, et 28% pratiquent ce sport plus rarement. Mais le ski reste l’apanage d’une minorité de Français : 34% déclarent n’avoir jamais skié de leur vie. Un chiffre qui monte à 38% chez les Français retraités ou inactifs.

Le ski ne s’est pas vraiment démocratisé avec le temps. En une décennie, les vacances d’hiver n’ont progressé que de 3%. Parmi les skieurs, la majorité (42%) affirme avoir débuté sur les pistes entre 10 et 19 ans. Pour un tiers d’entre eux, cette initiation s’est faite plus tôt, à moins de 10 ans (34%).

Quelque 250 stations de ski sur six massifs dans l'Hexagone

Selon les chiffres de Domaines skiables de France, on dénombre 250 stations de ski sur six massifs dans l'Hexagone. Ce qui représente 30% du domaine skiable européen. Un avantage structurel que l’on doit à l’ambitieux plan neige des années 1960 et 1970, qui avait permis de doter la France de domaines skiables, d’infrastructures de transport et de stations aménagées pouvant accueillir des millions de skieurs.

Sur le territoire français, la clientèle étrangère représente 26% des vacanciers. Dans la globalité, les visiteurs dépensent 10 milliards d’euros en stations sur une saison. On recense 120 000 emplois directs et indirects. En Europe, les Alpes restent largement dominantes en totalisant 43% des journées-skieurs dans le monde, loin devant l’Amérique du Nord.

La neige se fait rare en moyenne montagne

En France, le Centre d’études de la neige a montré que la hauteur moyenne de neige sur la période 1990-2017 a baissé de 40 cm par rapport à la période 1960-1990. Ce qui met en péril les stations de moyenne montagne. Le soutien financier « massif et inconditionnel » aux stations de ski de moyenne montagne durant la crise du Covid-19 « risque paradoxalement » de retarder leur transition vers un modèle économique adapté au réchauffement climatique, a estimé récemment la Cour des comptes dans son rapport annuel.

Les magistrats ont analysé le cas de deux stations de Nouvelle-Aquitaine, gérées par un établissement public. Celui-ci a bénéficié d'un prêt garanti par l'État et d'aides du département mais « sans demander cependant de contreparties en termes d'évolution à moyen terme de l'activité et des perspectives économiques des deux stations », pourtant menacées par une totale absence de neige naturelle d'ici au milieu du siècle.

En 2020, la station de ski du Mont-Dore, à 1 050 mètres d’altitude, dans le Puy-de-Dôme, avait à sa demande été placée en redressement judiciaire. Le manque de neige ces dernières années avait débouché sur une baisse de 20% du nombre de journées-skieurs.

