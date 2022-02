Badminton: l’Algérie première des Championnats d’Afrique 2022

Texte par : David Kalfa Suivre

Les Championnats d’Afrique 2022 de badminton, qui se sont déroulés du 18 au 20 février à Kampala, ont été dominés par l’Algérie (2 médailles d’or et 2 médailles de bronze), grâce à ses sacres en double masculin et en double mixte. L’Egypte a remporté le plus de podiums (8) avec notamment le titre de Nour Ahmed Youssri en simple féminin. Le titre masculin est revenu au Nigérian Anuoluwapo Juwon Opeyori. Maurice s’est adjugé la victoire en double féminin.