Cyclisme: Jhonatan Restrepo prend le pouvoir sur le Tour du Rwanda

Texte par : RFI Suivre

Le Colombien Jhonatan Restrepo de la formation italienne Drone Hopper-Androni Giocattoli, parti dans la bonne échappée du jour, a réglé au sprint un groupe de sept coureurs ce mardi 22 février. Il s’empare par la même occasion du maillot jaune de leader et détrône le Français Alexandre Geniez, jusque-là en tête du classement général depuis le prologue dimanche dernier. Jhonatan Restrepo est un habitué de la course dont il a gagné quatre étapes en 2020 et une l'an passé. Mercredi, la troisième étape, longue de 124 kilomètres entre Kigali et Gicumbi, dans le nord du pays, se termine par une arrivée en côte.