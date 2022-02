Football: Richard Almeida, du Brésil à l’Azerbaïdjan, itinéraire d'un Paulista

Après sa victoire à l'aller (3-1), Marseille se déplace le 24 février en Azerbaïdjan pour affronter le Qarabag Futbol Klubu en Ligue Europa Conférence. Arrivé au club de Qarabag en 2012, le Brésilien Richard Almeida de Oliveira, dit « Richard », y a fait son nid douillet. Au point d’embrasser la nationalité azerbaïdjanaise.

Loin de son Brésil natal, de la ville de São Paulo où il a vu le jour, Richard Almeida de Oliveira, dit « Richard », s’épanouit sportivement en Azerbaïdjan. Au point d’avoir pris la nationalité azerbaïdjanaise et de jouer pour la sélection nationale.

Jeudi 24 février dans la capitale de Bakou, il défiera l’Olympique de Marseille en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence, dernière née des compétitions européennes lancée cette saison. Le club phocéen s’était imposé 3-1 au stade Vélodrome. « C’était un match important pour nous. En foot, rien n’est impossible même si on respecte la grande équipe de Marseille. Lors de ce match retour, nous aurons nos supporters. On veut leur donner du bonheur. On est confiant », raconte « Richard », milieu offensif.

Arrivé en Europe au Portugal

L’homme qui utilise principalement son pied gauche et qui a débuté au futsal était arrivé en Europe au Portugal où il avait débuté en 2010 avec Gil Vicente Futebol Clube, en deuxième division. « C’était une belle époque, j’ai encore des amis là-bas. Nous étions quelques Brésiliens et nous avions un groupe uni, solidaire », explique « Richard ».

« Richard » est aussi passé par le Kazakhstan et les Émirats arabes unis avant de revenir en Azerbaïdjan, dans un premier temps au Zirə FK avant de rejoindre une nouvelle fois le Qarabag FK en 2021, où il a remporté six championnats.

« Jamais je n’aurais imaginé passer autant de temps ici en Azerbaïdjan. Je suis heureux ici. J’ai découvert la Ligue des champions. Je suis revenu au Qarabag FK, car c’est comme ma famille et l’entraîneur est comme notre père. Il nous aide beaucoup. Ce club a du respect pour moi. Je peux dire qu’ici, j’ai vécu déjà 10 années de bonheur », avance celui qui a toujours été soutenu par son père depuis l’âge de quatre ans. L’Azerbaïdjan a gagné son indépendance au moment de l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) en 1991.

Comment s’adapter si loin de chez soi ?

« Lorsque j’ai parlé du Qarabag FK à mes parents, ils ne savaient pas où se trouvait l’Azerbaïdjan. On a regardé ensemble sur internet. Ils n’étaient pas vraiment d’accord, car on a vu que ce pays avait eu des conflits armés avec l’Arménie. Mais pour moi, c’était intéressant financièrement. Alors j’ai dit "il faut essayer et on verra" », raconte « Richard », qui a découvert un pays « sensationnel » et un club « très professionnel ». Il a surtout multiplié son salaire par six par rapport à la période portugaise.

Mais comment s’adapter si loin de chez soi, dans un univers totalement inconnu ? « La langue du foot, c’est le jeu sur le terrain », dit simplement le joueur qui ne parlait pas anglais. Le club lui a permis de suivre des cours pour s’exprimer dans la langue de Shakespeare et communiquer avec le staff et ses coéquipiers. « Richard » a finalement trouvé ses marques assez rapidement. Au point que l’entraîneur de la sélection nationale le voulait. Il essaye de se faire naturaliser au bout de quatre années, alors que le pays demande au minimum cinq années sur le territoire. La FIFA refuse qu’il intègre la sélection. Il refait une demande. Elle est officialisée, et il en parle alors à son épouse et à ses parents. « J’ai dit à mon père que je n’avais presque aucune chance d’intégrer la Séleçao, et on a tous validé cette option ». Aujourd’hui, il comprend très bien la langue azéri, mais peine à parler.

Désormais, il a plus de vingt matches à son actif avec l’équipe de la « La Terre de Feu » (Odlar Yurdu). De retour au Qarabag FK, il espère revêtir à nouveau le maillot de l’Azerbaïdjan.

Maintenant, « Richard » rêve - à bientôt 33 ans - de retrouver une place de titulaire dans son équipe. L’heure de la retraite semble encore loin pour ce globe-trotteur du foot.

Propos recueillis par Marco Martins

