Ligue des champions: l’Atletico Madrid et Manchester United dos à dos

L’Atletico Madrid et Manchester United ont fait match nul 1-1 en huitième de finale aller de la Ligue des champions, ce 23 février 2022. Le club espagnol et son adversaire anglais se départageront le 15 mars.

On pensait que le réalisme parfois glaçant de l’Atletico Madrid était de retour, ce 23 février 2022, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Mais un tir croisé de l’attaquant suédois Anthony Elanga (1-1, 80e) en faveur de Manchester United est venu rappeler que le champion d’Espagne en titre, seulement 5e en Liga cette saison, est actuellement en difficulté .

Les Colchoneros ont pourtant ouvert le score dès la 7e minute, grâce à un centre parfait du latéral brésilien Renan Lodi et à une tête plongeante de l’attaquant portugais Joao Felix (1-0). Le club espagnol a même failli doubler la mise lorsque le défenseur suédois Victor Nilsson Lindelöf a envoyé le ballon sur sa propre transversale (45e).

Antoine Griezmann tire sur la transversale

En seconde période, l’Atletico a tenté de faire ce qu’il fait de mieux depuis que Diego Simeone est son entraîneur, soit depuis 2011 : serrer les rangs, contrôler le jeu et user l’adversaire. Mais, à force de laisser l’initiative au club anglais, celui-ci a fini par trouver la faille, sur un service du milieu portugais Bruno Fernandes et un but d’Anthony Elanga.

Frustrant pour la formation ibère qui a en outre failli reprendre l’avantage sur une frappe enroulée de l’attaquant français Antoine Griezmann (87e). Mais, cette fois encore, la barre transversale a repoussé le ballon (87e).

Tout se jouera donc le 15 mars à Manchester, en match retour.

