Assassinat du boxeur Amadou Ba: jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle requis contre les accusés

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle ont été requis jeudi 24 février aux assises du Val-de-Marne contre quatre hommes, dont les trois ex-beaux-frères d'Amadou Ba, champion de boxe thaï assassiné en 2018 à Créteil, en banlieue parisienne. Les quatre accusés dont les trois frères de l'ex-épouse d'Amadou Ba, sont jugés depuis le 14 février. Ils encourent la perpétuité. Le 3 avril 2018, dans la soirée, après avoir dispensé un entraînement de boxe, Amadou Ba est atteint par six balles et roué de coups avec une batte de base-ball. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Le plus jeune des frères de son ex-épouse, Yazid K., a reconnu avoir tiré les coups de feu. Contre lui, l'avocat général a requis la peine la plus lourde, 30 ans de réclusion criminelle. Assis à côté de lui dans le box, Nacer K. a affirmé avoir porté des coups de batte à la victime. Vingt-cinq ans de prison ont été requis à son encontre. L'avocat général a demandé 20 ans de réclusion pour le troisième frère, Djamel K. et l'ami Karim A. Le verdict est attendu vendredi.