Crise ukrainienne: la finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg menacée

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec des frappes aériennes à travers le pays, notamment sur la capitale, Kiev. Avant cet événement, Boris Johnson, avait appelé à ne pas maintenir la finale de la compétition européenne à Saint-Pétersbourg, le 28 mai.

La situation en Ukraine va-t-elle conduire l’UEFA à changer le lieu de la finale de la Ligue des champions de l’édition 2021-2022 ? Celle-ci doit en effet théoriquement avoir lieu samedi 28 mai, à Saint-Pétersbourg, ville natale du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Après l’annonce de la reconnaissance par la Russie, lundi 21 février, de l’indépendance des deux territoires séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine – les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk – Boris Johnson, Premier ministre britannique, avait déclaré : « Il n’y a aucune chance que l’on organise des tournois de football dans une Russie qui envahit des pays souverains ».

« Il est absolument vital en cette période critique que le président Poutine comprenne que ce qu’il fait sera un désastre pour la Russie », avait ajouté Boris Johnson, qui annonçait des sanctions contre des banques et des oligarques russes. Sa ministre des affaires étrangères, Liz Truss avait avait demandé que tout club anglais qui se qualifierait pour la finale devrait boycotter celle-ci si elle devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Quatre clubs britanniques (Manchester City, Chelsea, Liverpool et Manchester United) sont encore en lice dans la compétition. Le ministre des Sports polonais, Kamil Bortniczuk a aussi demandé de déplacer la finale de la Ligue des champions.

L'UEFA réfléchirait sérieusement à relocaliser la finale. Selon le quotidien britannique The Guardian, l'instance européenne subirait une pression importante pour déplacer la rencontre. La finale avait déjà été délocalisée, à cause de la crise du Covid-19, au cours des deux dernières saisons. « L'UEFA surveille constamment et de près la situation et toute décision serait prise en temps voulu si nécessaire », a déclaré l'instance dirigeante du football européen dans un communiqué. Le stade de Wembley, à Londres, pourrait servir de solution de repli.

Gazprom offrirait 40 millions d’euros par saison à l’UEFA

Même si les clubs russes ne sont pas des acteurs important sur le terrain, le poids financier de la Russie est important dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. En effet, la compagnie gazière russe Gazprom est au cœur du football européen et a des accords commerciaux de longue date avec l'UEFA. Le stade de Saint-Pétersbourg se nomme la Gazprom Arena. Gazprom, principal sponsor de la compétition depuis 2012, offrirait 40 millions d’euros par saison à l’UEFA pour sponsoriser la Ligue des champions, selon SportBusiness Sponsorship. Gazprom est aussi le sponsor principal de l'équipe allemande Shalke 04.

Pour célébrer son but qui a conduit au match nul entre le Benfica et l'Ajax Amsterdam (2-2) mercredi 23 février en huitièmes de finale aller de la C1, l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a montré un maillot noir arborant le blason de l'Ukraine, aussi appelé le Tryzub. Quelques heures plus tard, la Russie lançait une invasion dans son pays.

