Guerre en Ukraine: les stars du sport affichent leur soutien à leur pays

L’ex-superstar du football et Ballon d’Or Andreï Shevchenko, l’ancien champion du monde des poids lourds de boxe Wladimir Klitschko, la joueuse de tennis Elina Svitolina, le champion olympique de lutte greco-romaine Zhan Beleniuk… Tous ont affiché leur soutien à leur pays, l’Ukraine, cible d’une opération militaire de grande envergure de la part de la Russie depuis ce 24 février 2022.

Les images du footballeur Roman Yaremchuk ont fait le tour du monde, ce 23 février 2022. L’attaquant ukrainien a retiré son maillot après avoir égalisé à 2-2 pour le club portugais Benfica Lisbonne face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Dessous, il portait un t-shirt avec un trident, un des symboles de l’Ukraine, en signe de soutien à son pays.

Depuis plusieurs jours, la joueuse de tennis Elina Svitolina, mariée au Français Gaël Monfils, affichait sur les réseaux sociaux son soutien à son pays avec le mot-dièse #StandWithUkraine. Ce mercredi, elle a écrit : « Je suis fière d'être ukrainienne. Nous nous unissons en cette période extrêmement difficile pour le bien de la paix et de l'avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine. »

Un sentiment partagé par l’ex-superstar du football et Ballon d’Or Andriy Shevchenko. « Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles et, au cours des 30 dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation, a-t-il commenté sur Instagram. Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté ! C'est notre atout le plus important ! Aujourd'hui est une période difficile pour nous tous. Mais il faut s'unir ! »

« Que l'histoire devienne une leçon pour qu’elle ne se répète pas »

Le champion olympique de lutte gréco-romaine Zhan Vensanovych Beleniuk, dont la mère est rwandaise, a quant à lui affiché sa sérénité. « Il faut bien comprendre que la panique est la principale "arme" qui joue actuellement contre nous, a assuré celui qui est député. La situation est vraiment difficile, mais elle est complètement contrôlée par les autorités et nos militaires. Nous croyons en notre pays ! Nous croyons en nos forces armées ! »

Plus universaliste, l’ex-champion du monde de boxe Wladimir Klitschko, dont le frère Vitaly est le maire de Kiev, affirme : « Le monde constate à quel point l'impérialisme est imprudent et meurtrier, non seulement pour l’Ukraine, mais pour le monde entier aussi. Que l'histoire devienne une leçon pour qu’elle ne se répète pas. »

