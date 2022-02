Guerre en Ukraine: le CIO demande l'annulation des événements en Russie et au Bélarus

Texte par : RFI Suivre

Le Comité exécutif du Comité international olympique (CIO) a exhorté vendredi 25 février toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarus, suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. De plus, le Comité exécutif demande que le drapeau de la Russie et du Bélarus ne soit hissé lors d'aucun événement sportif international et que l'hymne national de ces deux pays ne soit pas joué, précise le communiqué du CIO, qui estime que ces deux pays ont violé la trêve olympique.