Cyclisme - Tour du Rwanda: le Français Boileau gagne la 6e étape

Le Français Alan Boileau (B&B Hôtels) a enlevé la 6e et avant-dernière étape du Tour du Rwanda, samedi à Kigali, où l'Erythréen Natnael Tesfatsion (Drone Hopper) a conservé le maillot de leader. Boileau a débordé dans le dernier kilomètre l'Israélien Omer Goldstein qui s'était isolé dans le final menant au Mont Kigali (5,9 km à 6,7 %). Le jeune Breton, 22 ans, s'était révélé l'an passé dans cette course en remportant trois étapes. Dimanche, la course se termine par une courte étape de 76 kilomètres à Kigali avec une arrivée en côte (5,2 km à 6,5 %).