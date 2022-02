Football : Mbappé égale Ibrahimovic, 2e meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec 156 buts

L'attaquant parisien Kylian Mbappé, le 12 décembre 2021 au Parc des Princes face à l'AS Monaco. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI Suivre

L'attaquant star Kylian Mbappé est revenu à hauteur de Zlatan Ibrahimovic, à la 2e place du classement des meilleurs buteurs du Paris SG, avec 156 buts, grâce à son doublé contre Saint-Etienne, samedi en Ligue 1. Seul l'Uruguayen Edinson Cavani, 200 buts entre 2013 et 2020, fait mieux que le Suédois et le Français, clinique pour convertir, sur le côté droit, deux passes décisives de Lionel Messi (42e, 48e). Il a même continué son festival en délivrant une passe décisive à Danilo Pereira (53e). Mbappé (23 ans) a eu besoin de 205 rencontres pour égaler le total de "Ibra", qui a joué 25 matches en moins (180), entre 2012 et 2016. Kylian Mbappé a inscrit 24 buts cette saison en 34 rencontres.