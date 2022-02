Guerre en Ukraine: le monde du sport tourne le dos à la Russie

Le drapeau ukrainien dans les travées du stade de Manchester, Old Trafford ce samedi 26 février 2022. AFP - LINDSEY PARNABY

RFI

Compétitions déplacées, à commencer par la prestigieuse finale de Ligue des Champions, refus polonais et suédois d'affronter la Russie, sportifs déclarés persona non grata, sponsors effacés ou remis en cause : l'invasion russe en Ukraine a déjà des conséquences lourdes sur le sport professionnel et sur l’image et la présence russes dans les compétitions. Tour d’horizon…