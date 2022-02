Rugby - Tournoi des six nations: les Bleus douchent l'Ecosse

L'équipe de France vainqueur en Écosse lors du Tournoi des six nations. Le 26 février 2022. AFP - PAUL ELLIS

Et de trois! Le XV de France a poursuivi son sans-faute dans le Tournoi des six nations 2022 en disposant largement de l'Ecosse à Murrayfield (36-17), samedi, lors de la 3e journée. Les Bleus, qui doivent encore se rendre au pays de Galles puis recevoir l'Angleterre, peuvent encore espérer décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010. Ils s'imposent à Murrayfield pour la première fois dans le Tournoi depuis 2014 face à un adversaire qui leur cause du tracas depuis la nomination de Fabien Galthié (deux défaites, une victoire). Dominateurs, mais parfois un peu brouillons, les Français ont inscrit six essais, synonymes de bonus offensif, par le deuxième ligne Paul Willemse (8e), le centre décalé à l'aile Yoram Moefana (13e) puis les centres Gaël Fickou (40e+3) et Jonathan Danty (42e) et l'ailier Damian Penaud (60e, 72e). Battus par les Ecossais lors des deux derniers matches dans le Tournoi (28-17 en mars 2020 puis 27-23 un an plus tard), ils ont ainsi évité ainsi d'égaliser leur pire série face au XV du Chardon, trois revers consécutifs en 1956, 1957 puis 1958.