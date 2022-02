Basket: la RDC brille et le Cameroun peine en qualifs pour le Mondial 2023

Lors du match Sénégal-RD Congo, en qualifications africaines pour la Coupe du monde 2023 de basket-ball, le 26 février 2022 à Diamniadio. © Courtesy of FIBA

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2023 masculine de basket-ball ont débuté pour les groupes B et D, entre le 25 et le 27 février 2022 près de Dakar. Dans le groupe D, le Sénégal, la RD Congo et l’Egypte sont à égalité de points (5) avec 2 victoires et 1 défaite chacun. Dans le groupe B, le Cameroun est en difficulté avec déjà 2 défaites.