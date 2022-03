Cyclisme: le Franco-Russe Pavel Sivakov appelle à la paix en Ukraine

Pavel Sivakov, coureur franco-russe, a manifesté son désaccord avec l’envahissement de l’Ukraine par la Russie. Sa carrière professionnelle pourrait être mise entre parenthèses si l’Union cycliste internationale (UCI) décidait bannir les Russes du peloton comme le demande le Comité international olympique (CIO).

Le coureur franco-russe de l’équipe britannique Ineos Grenadiers a exprimé son soutien au peuple ukrainien sur ses réseaux sociaux. Il a aussi fait une mise au point concernant les commentaires haineux visant la population russe.

« Avant tout, je veux dire que je suis totalement contre la guerre et que je ne peux pas cautionner ce qu’il se passe en Ukraine, toutes mes pensées vont au peuple ukrainien », dit-il. Et de poursuivre : « Je veux que les gens comprennent que la plupart des Russes ne veulent que la paix et n’ont jamais demandé ce qu’il se passe actuellement. Nous ne devons donc pas être ciblés ou haïs juste pour nos origines. Je sais que ces quelques lignes ne feront pas une énorme différence au vu de la situation actuelle, mais je voulais juste partager ça. »

Une carrière entre parenthèses ?

En 2021, il a représenté la Russie aux JO de Tokyo. Il a également participé aux Mondiaux d’Innsbruck en 2018 et du Yorkshire en 2019 avec la Russie. Pavel Sivakov, 24 ans, qui a grandi en Haute-Garonne a participé à son premier Tour de France en 2020. Il a aussi pris part à deux Tours d’Italie et deux Tours d’Espagne. Ses deux parents ont été des cyclistes de haut niveau. Né près de Venise en Italie, il arrive en France à l’âge d’un an au moment où son père signe pour l’équipe française Big Mat-Auber 93.

Aujourd’hui, Pavel Sivakov pourrait voir sa carrière stoppée si l’UCI décidait de priver les athlètes russes de compétitions. L’UCI a déclaré le 25 février suivre « avec inquiétude » la situation en Ukraine et condamner « avec la plus grande fermeté la violation du droit international et de l’intégrité territoriale ukrainienne ». L’instance mondiale du cyclisme s’est rangée derrière la position du CIO, qui a condamné « la violation de la trêve olympique ». Le CIO a recommandé lundi 28 février de bannir Russes et Bélarusses des compétitions sportives, une proposition soutenue par le Comité olympique et paralympique américain.

Bon grimpeur, Pavel Sivakov avait été repéré en 2017 par l’équipe britannique Sky, la plus riche du peloton à l’époque, alors qu’il venait de remporter la dernière étape du Tour de l’Avenir en solitaire. Il s’emparait même du maillot du meilleur grimpeur devant un certain Egan Bernal. L’année suivante, il rejoignait Chris Froome et Geraint Thomas, en même temps que le Colombien.

Il ne lui aura fallu qu’une année d’apprentissage chez les pros pour ensuite confirmer. Dès sa deuxième saison, il remporte le Tour des Alpes, le Tour de Pologne, et se classe à la 9e place du Tour d’Italie. Il impressionne déjà. La guerre en Ukraine qu’il dénonce pourrait avoir des répercussions énormes sur sa marge de progression et sur son avenir dans le peloton.

