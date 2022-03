Guerre en Ukraine: les patineurs russes exclus de toutes les compétitions

Texte par : RFI Suivre

Les patineurs russes et bélarusses ont été déclarés persona non grata de toutes les compétitions de patinage, a annoncé mardi 1er mars l'Union internationale de patinage dans un communiqué (ISU), une mesure prise « avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre ». La Russie est une nation majeure du patinage artistique, où elle a obtenu six médailles dont deux en or aux Jeux de Pékin le mois dernier. Les épreuves de patinage de vitesse et de short-track sont aussi concernées par cette mesure de l'ISU.