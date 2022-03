Mohsen Abdel Fattah: «L’économie du sport représente une opportunité pour l’Afrique»

Entretien

L’Economie du sport en Afrique : réalités, défis et opportunités vient de paraître aux éditions Economica. Cet ouvrage, qui mêle des approches économiques, financières, marketing, historiques ou sociologiques, ainsi que des contributions de nombreuses personnalités, offre un éclairage sur un secteur qui ne représente encore que 0,5% du PIB africain. Un secteur toutefois plein de potentiel selon l’un des coordinateurs du livre, Mohsen Abdel Fattah, directeur général de l’African Sports & Creative Institute. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Mohsen Abdel Fattah, on manque de chiffres et de données dans plusieurs domaines clés de l’économie du sport en Afrique, notamment en ce qui concerne les habitudes en matière de pratique et de consommations des fans du continent. Dans ces conditions, comment être certain que c’est un secteur économique d’avenir en Afrique ?

Mohsen Abdel Fattah, directeur général de l'ASCI : C’est vrai qu’on manque de données africaines. Du coup, on s’inspire de deux aspects. Premièrement, les données mondiales qui existent sur l’économie du sport. […] Le secteur du sport croît d’à peu près 5 % par année, depuis vingt ans (2000-2020). Il équivaut aujourd’hui à 2 % du Produit intérieur brut (PIB) mondial. C’est un secteur économique étudié depuis les années 1960 et qui représente déjà un très gros chiffre.

Or, lorsqu’on regarde l’Afrique (au moins en ce qui concerne le sport d’élite), on voit que les Africains y participent de plus en plus. Le nombre d’athlètes de haut-niveau, que ce soit en MMA, en basket-ball ou en football, croît. Et on voit l’intérêt qui va avec. Ça nous donne déjà une idée du potentiel global.

Ce qu’on a fait également, c’est qu’on regarde ce qui a contribué au développement du secteur du sport aux États-Unis et en Europe durant les années 1960 et 1970. Il y a des données démographiques, avec une jeunesse qui augmente et une classe moyenne qui est en croissance. Ce sont justement des aspects qui existent en Afrique. La jeunesse africaine va ainsi doubler d’ici 2050. La classe moyenne elle aussi augmente, même si les différents organismes qui tentent d’évaluer la classe moyenne ne s’accordent pas vraiment sur les chiffres. Mais ils s’accordent en revanche sur la croissance d’une population qui cherche à consommer et à améliorer son bien-être, à travers la pratique du sport et la consommation de produits sportifs.

Et puis, il y a aussi une passion pour le sport. J’étais au Cameroun pendant la Coupe d’Afrique des nations de football. Il y avait une passion de la part de toute la population, pas seulement de la part des jeunes.

Enfin, il y a une certaine motivation politique en Afrique. Certains dirigeants cherchent à diversifier leur économie en Afrique, pour moins dépendre des ressources naturelles. Ressources naturelles qui représentent les deux tiers des exportations vers les autres continents. Du coup, c’est un secteur qui plaît, c’est un secteur qui croît déjà au niveau global et qui représente une opportunité pour l’Afrique.

► L’Économie du sport en Afrique : réalités, défis et opportunités, éditions Economica.

En Afrique, le sport de haut niveau s’appuie encore en grande partie sur des structures associatives (fédérations, clubs, etc.). Il a parfois du mal à se professionnaliser, comme on le voit par exemple avec différents championnats nationaux de football en difficulté. Dans ces conditions, comment transformer le sport de haut niveau en Afrique en un secteur économique viable ?

C’est vrai qu’il y a des difficultés à professionnaliser le secteur, même si lorsqu’on regarde le produit fini – à savoir des athlètes de haut niveau performants au niveau mondial –, on n’a jamais eu autant d’athlètes africains champions, que ce soit en athlétisme, au football ou en MMA. D’ailleurs, la CAN est le deuxième tournoi continental de football, après l’Euro.

En revanche, il est vrai que ce potentiel n’est pas encore vraiment réalisé. Et là, je propose trois pistes. La première, c’est de travailler sur la perception du sport comme étant un produit commercial et de ne pas juste le regarder comme un loisir. Pour cela, il faut donc travailler avec les dirigeants de fédérations et de clubs, et même avec les joueurs, pour qu’ils comprennent que c’est un produit commercial. Et que s’ils veulent réussir dans ce domaine-là, ils doivent comprendre qui est le fan, quelles sont ses habitudes, ses besoins, afin de lui offrir ce qu’il souhaite. Connaître le fan est vraiment un point essentiel. Ça l’est notamment dans une relation avec un sponsor.

Aujourd’hui, les sponsors n’investissent pas davantage dans les sports africains parce qu’ils ont l’impression que leurs dirigeants connaissent mal leurs fans et du coup que les dirigeants ne les aident pas vraiment à valoriser leurs marques auprès des fans. […]

Le deuxième point important, c’est de créer un sport spectacle. Lorsqu’on parle de sport d’élite, ce qu’on veut, ce n’est pas seulement voir un beau match. Le fan veut aussi avoir une belle expérience avant le match, pendant et après. Il s’agit vraiment ici de créer un produit de qualité et donc de travailler main dans la main avec les sponsors, mais aussi avec les médias. Il y a une très belle étude de cas dans notre ouvrage au sujet de la lutte sénégalaise, sur comment les différents acteurs travaillent ensemble au Sénégal pour produire un spectacle de qualité.

Image d'un combat de lutte sénégalaise. Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons

Le dernier point important, et qui est récurrent, c’est celui de la gouvernance. Il en faut pour rassurer les partenaires. Je peux vous donner deux exemples : la Fédération ougandaise de football qui a mis en place une séparation des pouvoirs […] et en Algérie où le cumul des mandats est interdit pour les dirigeants des organisations sportives.

L’ouvrage insiste beaucoup sur la nécessité de former des professionnels du marketing sportif pour développer l’économie du sport en Afrique. Mais est-ce qu’il ne manque pas d’autres choses à la base : des infrastructures sportives adaptées et pérennes, des ressources techniques pour promouvoir et diffuser des événements sportifs locaux ?

Commencer par le marketing sportif permet de comprendre que le fan doit être au centre de l’expérience sportive. Cela permet de comprendre le fan, de comprendre ce qu’il souhaite. […]

Je vois aussi de gros besoins en ce qui concerne les données digitales pour traiter celles apprises auprès des fans. Il y a aussi des compétences à développer au niveau des finances, puisque le sport dépend principalement des États, en Afrique. Donc, il faut apprendre à parler à des bailleurs, à des investisseurs pour les encourager à venir investir aux côtés des États.

Nous avons un bel exemple avec la Kigali Arena, salle qui a coûté 104 millions de dollars. Elle résulte d’un partenariat public-privé, entre l’Autorité rwandaise du logement, le ministère des Sports et la société turque Summa.

La Kigali Arena va abriter les rencontres de la Basketball Africa League. © Courtesy of QA Venue Solutions Rwanda

Un autre sujet de travail, ce sont les médias. Comment peuvent-ils offrir des spectacles de qualité ? On peut citer le cas de SuperSport, qui est un des grands groupes audiovisuels africains et qui est basé en Afrique du Sud. SuperSport investit 1 million de dollars par an pour retransmettre le championnat ghanéen, contre 320 millions pour retransmettre le championnat anglais. Lorsqu’on en discute avec les dirigeants de SuperSport, ils vous expliquent que les dirigeants de ligues sportives africaines ne comprennent pas leurs enjeux, qu’ils ne sont pas formés à ça. Du coup, ils disent qu’ils ne vont pas investir là-dedans, car les dirigeants du sport ne vont pas mettre en place un beau spectacle pour les téléspectateurs. Donc, c’est un cercle vicieux. Et, pour nous, le marketing est seulement le point de départ.

Le sport de haut niveau dépend en grande partie du financement des autorités publiques. Autorités publiques qui en attendent souvent un retour en termes d’images… Y a-t-il un problème par rapport à cela ?

Il y a une grande différence entre les États africains par rapport à la compréhension du rôle que doit jouer le sport dans la politique du pays. Ce que vous décrivez existe effectivement, et ce serait une vision un peu limitée.

Mais il y a à l’autre bout du spectre l’exemple du Rwanda. Le sport y fait vraiment partie intégrante de la politique du pays et il y est décliné pour atteindre plusieurs objectifs clés, comme par la cohésion sociale suite au génocide. Beaucoup d’événements ont été mis en place dans le domaine du sport de masse […] pour véritablement connecter les gens, les différentes ethnies du pays, autour d’une identité commune. Ça, c’est un bel exemple.

Un autre exemple rwandais, c’est la manière dont ils ont utilisé le sport pour changer l’image du Rwanda à l’étranger qui était attaché à l’un des plus graves génocides de notre ère. Les Rwandais ont été innovants en créant par exemple des partenariats avec des clubs de football comme Arsenal et le Paris Saint-Germain. Des partenariats qui leur coûtent avec chaque club 10 millions de dollars par an, pendant trois ans. Soit, au total, 60 millions de dollars. C’est un très gros investissement pour un petit pays en termes de population. Mais, à travers cela, ils font parler du pays de manière positive, ils attirent des stars qui vont venir passer du temps au Rwanda. Ils vont, par ce biais, développer une industrie du tourisme sportif.

Les stars du PSG Kylian Mbappé (de dos) et Neymar, avec le sponsor Visit Rwanda. AFP - FRANCK FIFE

Il y a donc vraiment des pays qui font des belles choses. Il faut mettre en valeur la manière dont ils se servent du sport pour atteindre différents objectifs, autres que calmer la population ou lui faire plaisir avec un grand tournoi de temps en temps.

La NBA et la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) ont créé la Basketball Africa League (BAL). Ce type de structure élitiste vous paraît-il être une bonne solution pour développer le business du sport en Afrique ?

C’est une ligue dont le succès est déjà financier. La Basketball Africa League a été valorisée à 1 milliard de dollars, en 2021. C’est exceptionnel pour un sport qui n’est pas la discipline numéro un sur le continent. Mais, pour moi, la BAL est juste la partie immergée de l’iceberg.

Je considère que le succès de ce modèle ne réside pas dans le côté élitiste, mais dans le fait que la NBA investit depuis vingt ans en Afrique. D’abord dans ce qu’on appelle le sport de masse, c’est-à-dire en faisant la promotion du le basket-ball auprès du plus grand nombre. Et sur la base de ce sport de masse, ils créent un sport d’élite.

Ils ont créé un bureau en Afrique il y a plus de dix ans. Et, depuis vingt ans, ils organisent un programme qui s’appelle Basketball Without Borders. Programme qui donne accès à ce sport aux garçons, aux filles et même aux adultes. En plus de ces camps de basket, ils utilisent leur marque pour attirer des entreprises qui vont financer des projets et des infrastructures. Ils réussissent donc à apporter des investissements privés et ils font la promotion du sport de masse. […]

La deuxième étape est d’avoir un plus grand nombre de personnes pour détecter les talents et les sélectionner, afin de les mettre dans une académie qu’ils ont créée en partenariat avec SEED, au Sénégal. On y forme les jeunes aux niveaux scolaire et basket pour qu’ils deviennent professionnels.

Et la dernière étape, c’est donc la partie professionnelle. Aujourd’hui, vous avez 55 joueurs africains ou d’origines africaines qui évoluent en NBA. C’est exceptionnel, car lorsque je jouais au basket, il y avait seulement deux joueurs africains dans la ligue : Dikembe Mutombo et Hakeem Olajuwon.

Enfin, il y a eu la création de la Basketball Africa League, en partenariat avec des entreprises privées et publiques, des grandes personnalités comme Barack Obama ou d’anciens joueurs qui promeuvent la BAL.

Pour moi, c’est une très grande réussite d’avoir lié le sport de masse au sport d’élite. Et la seconde étape a été de créer une industrie du tourisme sportif autour de ça. Car, à chaque fois que des matches auront lieu dans une ville […], toutes les équipes participantes se rassembleront dans une ville. Les yeux des fans de basket-ball seront alors tournés vers cette ville-là, ce qui va vraiment contribuer à une industrie du tourisme. Ce sont les deux éléments qui feront que ce modèle aura beaucoup de succès.

Dans le même ordre d’idée, que pensez-vous de la Super Ligue des clubs que la Confédération africaine de football (CAF) veut créer avec l’appui de la FIFA ?

C’est un projet dont on parle depuis plusieurs mois et dont les contours ne sont pas encore très clairs. Par contre, ses objectifs, eux, sont clairs. Le président de la Fifa Gianni Infantino a bien mis en valeur le fait que l’objectif est de maximiser les revenus. Il vise 2,5 milliards d’euros en 5 ans. Ce qui ferait de cette compétition-là, l’un des dix grands championnats mondiaux. Cela permettrait d’attirer des talents et de garder les talents africains sur le continent. Avec ces revenus-là, les clubs pourraient investir dans leurs infrastructures, dans le marketing… Il s’agit d’en faire une vitrine du sport africain.

Vous m’avez posé une question sur la BAL. Et si je compare un peu les deux, je me dis que ce projet de Superligue c’est très bien. Car elle permettrait aux grands clubs de maximiser les revenus. Mais qu’en est-il des petits clubs et qu’en est-il du sport de masse ? Quel investissement va être fait pour promouvoir le football à tous et pas seulement pour les meilleurs joueurs et les fans qui ont les moyens d’aller voir ces meilleurs joueurs ? C’est cet aspect-là qui, pour moi, n’est pas encore clair dans le projet et qui gagnerait vraiment à être développé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne