Volley: l'organisation du Mondial 2022 retirée à la Russie

Texte par : RFI Suivre

L'organisation du Mondial 2022 de volley-ball, prévu en août et septembre, a été retirée à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, a annoncé mardi 1er mars la fédération internationale (FIVB). Respectivement championnes olympique et du monde, la France et la Pologne avaient annoncé le week-end dernier leur intention de boycotter cet événement s'il devait être maintenu en Russie. Le nouveau pays-hôte doit être annoncé ultérieurement, a précisé la FIVB.