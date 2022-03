Zhan Beleniuk, député, médaillé olympique de lutte et champion de la cause ukrainienne

Les boxeurs Wladimir et Vitali Klitschko ou Vasiliy Lomachenko et Aleksandr Usyk, le combattant de MMA Yaroslav Amosov… nombreux sont les athlètes ukrainiens à appeler à défendre leur patrie, attaquée par la Russie. Parmi eux, Zhan Beleniuk, champion olympique de lutte gréco-romaine, premier député métis de l’histoire de son pays. Ce fils de militaire rwandais s’affiche comme une des icônes de l’Ukraine de Volodymyr Zelensky.

Il est bien moins connu que le boxeur Oleksandr Usyk, champion du monde des poids lourds, ou que le footballeur de Manchester City Olexandr Zinchenko. Mais Zhan Beleniuk n’est pas moins important en Ukraine que ces deux autres stars du sport.

Zhan Vensanovych Beleniuk, 31 ans, est même plus qu’un sportif. Depuis juillet 2019, il est membre du Parlement ukrainien (Rada) sous l’étiquette du parti de l’actuel président, Volodymyr Zelensky. Il est même le tout premier député métis à y siéger.

Depuis quelques semaines, cette figure de proue de l’Ukraine de Zelensky multiplie les messages de soutien à son pays et contre la Russie de Vladimir Poutine. Ce 1er mars 2022, il s’est par exemple évertué à assurer que « l'Ukraine est un État tolérant et n'a pas de problèmes raciaux urgents », suite aux nombreux témoignages d’Africains victimes de discriminations durant leur fuite vers les pays voisins. « Une vaste propagande est actuellement diffusée selon laquelle l'Ukraine est dominée par le racisme et soutient la discrimination raciale. Je voudrais souligner que ce n'est pas vrai », a affirmé le sportif dans un message vidéo.

Symbôle d’une Ukraine plus ouverte ?

Zhan Beleniuk est né à Kiev en 1991, quelques mois avant la dissolution de l’URSS, d’une mère couturière et d’un père rwandais. Ce dernier est mort en 2001, lorsque le futur champion de lutte gréco-romaine avait 10 ans, lors d’une opération militaire en Afrique. Il a peu connu Vincent Ndagijimana.

En 2007, Zhan Beleniuk s’était pourtant rendu dans le pays paternel pour découvrir ses racines africaines. Mais sur son attachement, l’intéressé a toujours été clair, malgré les couleurs identiques des drapeaux rwandais et ukrainiens. « Je me considère comme 100% ukrainien. Je suis né ici, j’ai toujours vécu en Ukraine. J’ai toujours représenté une équipe ukrainienne. J’ai eu plusieurs propositions pour changer de nationalité et rejoindre une autre sélection, mais j’ai toujours cru en ce pays », avait-il déclaré au micro de France 24, en juillet 2019.

Star de la lutte et sous-lieutenant de l’armée ukrainienne

Il a en tout cas apporté à l’Ukraine sa première et seule médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le 4 août dernier, il s’était imposé en finale du tournoi des moins de 87 kg face au Hongrois Viktor Lorincz. Cinq an plus tôt, aux JO de Rio, il avait déjà décroché l’argent, en moins de 85 kg.

De fait, Zhan Beleniuk a un palmarès long comme ses bras, avec notamment deux titres mondiaux (2015 et 2019) et trois sacres européens (2014, 2016 et 2019). Des succès qui ont apporté une aura à celui qui a par ailleurs sous-lieutenant dans l’armée ukrainienne.

Au front, contre le sport russe

Zhan Beleniuk n’hésite d’ailleurs pas à s’afficher en train de nettoyer une arme à feu ou en plein discours devant des forces de l’ordre et de sécurité. Le champion olympique a en outre multiplié les messages diplomatiques. Messages où ils demandent l’appui des gouvernements africains hier et la mise au ban de la Russie sur la scène sportive avant-hier. « Quiconque soutient la politique du Kremlin n'a pas sa place dans le monde civilisé ! », conclut-il plein de rage.

