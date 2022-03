Cyclisme: le Franco-Russe Sivakov va courir sous les couleurs de la France

Texte par : RFI Suivre

Pavel Sivakov, l'un des deux coureurs russes du peloton WorldTour (1re division mondiale), porte désormais les couleurs françaises, a annoncé vendredi 4 mars son équipe britannique Ineos. « Je voulais devenir Français depuis un certain temps et j'en avais fait la demande à l'UCI (Union cycliste internationale), mais compte tenu de ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je voulais accélérer les choses », a déclaré Sivakov. Le changement de nationalité a été accepté mercredi par l'UCI, a précisé Ineos. « Je suis né en Italie et j'ai déménagé en France à l'âge d'un an, a expliqué le coureur. La France est l'endroit où j'ai grandi et fait mes études, où je suis tombé amoureux du vélo, ce qui m'a conduit à la compétition. C'est comme chez moi. Je tiens à remercier l'UCI et l'équipe d'Ineos Grenadiers de m'avoir soutenu dans ce processus ». Il rêve désormais des Jeux de Paris 2024.