Cyclisme: Peter Sagan, star du peloton, à la relance dans une équipe française

Star du peloton, triple champion du monde, le Slovaque Peter Sagan est aujourd'hui dans l'équipe française TotalEnergies. C'est le transfert le plus inattendu de la saison 2022, dans une formation ProTeam, le deuxième échelon du cyclisme mondial.

Lors de la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var le 18 février dernier, la Seyne-sur-Mer attendait Peter Sagan et elle a eu Caleb Ewan. Le Slovaque faisait sa rentrée, mais hors de forme. Mi-janvier, il avait contracté le Covid-19. Le triple champion du monde slovaque, recrue phare de la formation vendéenne à l'intersaison, finissait à plus de cinq minutes du premier peloton, sèchement lâché dans la Côte de Mai, un talus de 3e catégorie situé à 12 kilomètres de l'arrivée. Son premier jour de course sous les couleurs de TotalEnergies ne restera pas dans les annales.

Toujours accompagné de son frère Juraj

Peu importe, l’arrivée de la star dans une formation reste un événement majeur pour l’image du cyclisme français. Et un peu grâce à lui, TotalEnergies a obtenu une invitation sur le prochain Tour de France. « C'est un choix logique », a expliqué Christian Prudhomme en insistant sur Sagan, « un personnage emblématique comme il y en a peu dans le cyclisme ».

Comme d’autres trentenaires avant lui, Sagan s’est laissé séduire par la France, à l'image du Colombien Nairo Quinatana. Il était en fin de contrat avec la formation allemande Bora-Hansgrohe. Au passage, Sagan n’est pas venu seul. Il a posé des conditions à son arrivée dans l’hexagone.

« Nous avons choisi TotalEnergies parce qu'ils me voulaient vraiment dans l'équipe, raconte Peter Sagan sur France 3, et surtout ils ont accepté beaucoup de choses, notamment le fait que tout mon clan m'accompagne, mon soigneur, mon mécanicien, mon directeur sportif ». Son frère, Juraj est aussi là comme coureur. Il l’a systématiquement suivi partout.

Les classiques en ligne de mire

Samedi 26 février, Peter Sagan a lancé sa campagne de classiques flandriennes au Circuit Het Nieuwsblad, « en attendant du grand Peter sur Milan-San Remo en mars », comme l’affirme son nouveau patron Jean-René Bernaudeau. Sagan, qui s’est révélé en remportant deux étapes de Paris-Nice à l'âge de 20 ans, a terminé à la 98e place, à plus de cinq minutes du vainqueur Wout Van Aert.

« Nous allons avoir une équipe très forte pour les classiques, ensuite l'autre gros objectif ce sera le Tour de France comme toujours, explique Peter Sagan, l'enjeu sera très important pour mon équipe ». Celui qui a débuté par le cyclo-cross et le VTT, affiche 123 victoires chez les professionnels, dont 12 sur le Tour de France.

Dans ses grandes années, il a aussi gagné deux monuments : le tour des Flandres en 2016 et Paris-Roubaix deux ans plus tard.

Ces deux dernières années, Peter Sagan n'a gagné que 6 courses, un chiffre éloigné de ses standards. A titre d’exemple, en 2016, outre le Tour des Flandres, il s’était offert : le championnat du monde, le championnat d’Europe, Gand-Wevelgem, deux étapes du tour de Suisse et de Califonie, trois étapes du Tour de France avec le maillot de Meilleur sprinteur et le Prix de la combativité. Et le Grand Prix cycliste de Quebec. Aujourd’hui dans une équipe française de deuxième division, l’homme né à Žilina veut prouver qu'il n'est pas fini.

