Cyclisme: le Français Christophe Laporte premier leader de Paris-Nice

Texte par : RFI Suivre

L'équipe Jumbo a frappé dès la première étape de Paris-Nice, dimanche 6 mars à Mantes-la-Ville (Yvelines), où le Français Christophe Laporte s'est imposé devant deux de ses coéquipiers. Laporte a précédé sur la ligne le Slovène Primoz Roglic et le Belge Wout van Aert qui ne lui ont pas disputé la victoire. Le Français, recruté à l'intersaison, a endossé le premier maillot jaune dans cette course longue de huit étapes. Lundi, la deuxième étape met le cap plein sud à travers la plaine de la Beauce pour relier Auffargis (Yvelines) à Orléans sur un parcours de 159,2 kilomètres, plat et exposé au vent.