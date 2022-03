Cyclisme: Fabio Jakobsen remporte la deuxième étape de Paris-Nice

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step) a remporté au sprint lundi 7 mars la 2e étape de Paris-Nice, très intense en raison du vent qui a facilité de nombreuses cassures dans le peloton. Le Français Christophe Laporte (Jumbo), très présent à l'avant de la course, a conservé le maillot de leader. Jakobsen a devancé le champion de Belgique Wout van Aert et le Slovène Luka Mezgec pour régler un premier peloton d'une quarantaine d'éléments. Mardi, la troisième étape présente un profil plus vallonné dans sa seconde moitié du parcours long de 190,8 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Dun-le-Palestel (Creuse).