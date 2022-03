Ligue des champions: Liverpool vers les quarts de finale?

Les Reds de Liverpool jubilent après un but de Mohamed Salah face à l'Inter Milan en match aller des huitièmes de finale de la C1, le 16 février 2022.

Les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la C1 sont attendus le mardi 8 mars. Liverpool, qui avait remporté le huitième de finale aller face à l’Inter Milan (2-0), reçoit les Italiens sur sa pelouse. Les « Reds » sont les grands favoris de ce duel.

Liverpool avait rempli sa mission en allant dominer l'Inter Milan (2-0) mercredi 16 février en Italie, prenant un gros avantage avant la manche retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Mohamed Salah avait été l’auteur de son 8e but en sept matches de C1 cette saison. L’international égyptien est toujours en tête du classement des buteurs en Premier League.

Sadio Mané au top

Deuxièmes de Premier League à six points de Manchester City, les « Reds » de Jürgen Klopp affichent une grande confiance. Samedi 5 mars, face à West Ham, Liverpool a enchaîné une septième victoire consécutive grâce à Sadio Mané (1-0). Sa victoire lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations lui a donné une autre dimension selon Jürgen Klopp. « C'était un grand joueur, un joueur de classe mondiale quand il est parti d'ici, mais il revient en tant que leader à un niveau différent, a estimé l'entraîneur des « Reds ». C'était un grand tournoi, le plus grand de sa vie jusqu'ici. Il a franchi un cap énorme, à 100%. » En 2018-19, Mané avait terminé co-meilleur buteur de Premier League avec 22 buts et avait été l'une des pièces maitresses du sacre de champion d'Europe des « Reds ».

Si les Interistes ont déjà réussi à remonter deux buts face à Liverpool, en s'imposant 3-0 au match retour, c'était à domicile, en demi-finale en 1965, autre année où ils ont brandi le trophée. Les « Reds », eux, se sont qualifiés lors des 34 doubles confrontations UEFA dans lesquelles ils ont gagné le match aller à l'extérieur.

À Anfield, Liverpool est difficile à battre, en particulier lors des grandes soirées européennes. Liverpool reste invaincu dans toutes les compétitions en 2022. Les « Reds » ont déjà remporté la Coupe de la Ligue, et sont en quarts de finale de la FA Cup. Si Jurgen Klopp se moque toujours de l'idée que son équipe puisse remporter un quadruple historique de trophées, il admet qu'il a la meilleure équipe depuis le début de son mandat à Anfield.

