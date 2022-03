Paralympiques 2022: deuxième titre pour le Français Arthur Bauchet

Arthur Bauchet, grand espoir du ski alpin paralympique français, a remporté lundi 7 mars sa deuxième médaille d'or aux Jeux de Pékin avec le titre du super combiné (catégorie debout). Le sportif de 21 ans, originaire du Var et licencié au ski club de Briançon, a devancé le Finlandais Santeri Kiiveri et le Néo-Zélandais Adam Hall. Le super combiné associe une épreuve de vitesse (Super-G) à une épreuve technique (slalom) et récompense donc les sportifs les plus polyvalents. Sur les pistes ensoleillées du centre national de ski alpin de Yanqing, en banlieue de Pékin, Arthur Bauchet avait déjà remporté samedi le titre paralympique dans l'épreuve reine de la descente.