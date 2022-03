Football: dix hommes arrêtés à la suite des violences dans un stade mexicain

Dix hommes ont été arrêtés après les violences qui ont fait 26 blessés samedi au cours d'un match du Championnat du Mexique de football au stade de Queretaro (centre), a indiqué mardi 8 mars la justice. Identifiés grâce aux images des médias et aux réseaux sociaux, ils sont soupçonnés de « tentative d'homicide, de violence dans une enceinte sportive et d'apologie du crime ». À la 63e minute du match entre les « Gallos Blancos » de Queretaro et les « Zorros » d'Atlas, les supporters des deux équipes se sont affrontés dans les tribunes. La pelouse a été envahie par des personnes qui fuyaient les violences. Le match a été interrompu.