Ligue des champions: le PSG dans le piège du stade de Santiago-Bernabeu à Madrid

Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, se rend à Santiago-Bernabeu, mercredi 9 mars, pour son huitième de finale retour de C1 face au Real Madrid. Si le club français l'a emporté à l'aller (1-0), ce n'était que son deuxième succès lors de ses huit derniers matches contre Madrid avec 3 nuls et 3 défaites.

Samedi 5 mars, le Paris Saint-Germain a chuté sur la pelouse de l’OGC Nice en toute fin de rencontre (1-0). À quatre jours de leur 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, les Parisiens ne se sont pas rassurés. Surtout lorsque l’on sait que le club de la capitale ne s’est plus imposé à Madrid depuis 1994.

Lionel Messi, le retour à Bernabeu

Cette fois, les Parisiens comptent dans leur rang Lionel Messi, qui a souvent illuminé les soirées du Barça à Bernabeu. Sauf qu’il n’a plus marqué dans l’antre madrilène depuis décembre 2017. Un bail. À ses côtés, Kylian Mbappé, qui a inscrit l’unique but au match aller dans le temps additionnel, pourrait une nouvelle fois faire des étincelles. Touché au pied gauche lundi matin à l'entraînement, Kylian Mbappé fait bien partie du groupe de 24 joueurs convoqués.

Paris compte sur sa star depuis la suppression de la règle du but à l’extérieur, qui augmente considérablement les chances de prolongation. Car le Real n’est plus autant pénalisé par le fait de ne pas avoir marqué au Parc des Princes.

Au match aller, le Real Madrid s'était présenté au Parc des Princes en plein doute. L'équipe de Carlo Ancelotti n'avait gagné qu'un seul de ses quatre derniers matches et Karim Benzema, diminué, n’avait pas été décisif. Un passage à vide désormais oublié. Depuis, l’international français a marqué lors des trois matches disputés par le Real Madrid. Et les Merengue ont gagné les trois rencontres : 3-0 contre Alavès, 1-0 au Rayo Vallecano, 4-1 contre la Real Sociedad. Et les Parisiens ?

Le PSG, en quête d’un premier titre européen

Trois jours après avoir battu le Real, Neymar et consorts buttaient sur une équipe de Nantes en pleine réussite (1-3). Le PSG compte 1 victoire, 2 défaites depuis la première confrontation face au Real avec 4 buts marqués et 5 encaissés.

Le coach Carlo Ancelotti et ses joueurs doivent prouver devant leur public qu'ils sont toujours pertinents, pas seulement en Espagne, comme leader de la Liga avec actuellement huit points d’avance sur Séville. En 2013/14, Ancelotti avait mené Madrid à la très attendue « Decima » - la 10e couronne du club en Ligue des champions - pour être limogé la saison suivante. Ensuite, Zinédine Zidane en avait rapporté trois de plus dans la besace des Madrilènes.

Le Real Madrid reste un gros morceau pour le PSG, en quête d’un premier titre européen, malgré la victoire à l’aller. En attendant, les Parisiens pourront méditer cette statistique : les Espagnols n'ont remporté que sept de leurs 15 derniers matches européens à domicile (5 défaites), même s'ils se sont imposés dans six des huit derniers matches (une défaite).

