Cyclisme: hors de forme, Peter Sagan n’est pas au départ de la 3e étape de Tirreno-Adriatico

Le Slovaque Peter Sagan, arrivé sur Tirreno-Adriatico en petite forme en raison d'une fièvre la semaine dernière, a renoncé mercredi 9 mars à prendre le départ de la 3e étape, ont annoncé les organisateurs de la course italienne. Recrue hivernale de l'équipe française TotalEnergies, le triple champion du monde (2015, 2016 et 2017) s'était mêlé à la bataille pour la victoire d'étape mardi, lors du premier sprint massif remporté par le Belge Tim Merlier, en terminant quatrième. Selon plusieurs médias spécialisés, Sagan aurait abandonné en raison d'une fièvre et de douleurs à l'estomac. Sagan, dont la préparation hivernale a déjà été perturbée par un test positif au Covid-19 en janvier, a prévu de participer avec sa nouvelle équipe à la plupart des classiques qu'il apprécie, dont Milan-Sanremo le 19 mars, avant le Tour de France.

