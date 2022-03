Football: le Ballon d'Or se réforme

Texte par : RFI Suivre

Le Ballon d'Or, prestigieux trophée de meilleur joueur et meilleure joueuse attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive, et non plus sur l'année civile, l'une des principales réformes destinées à le rendre « plus lisible », a annoncé le magazine vendredi 11 mars. « C'est l'opportunité de donner un nouvel élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons. Ce sera plus lisible », a déclaré Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football. La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022 et portera sur la saison débutée un an plus tôt, tenant compte notamment de la Ligue des champions masculine (finale le 28 mai) et de l'Euro féminin (6-31 juillet). Le nombre de jurés va être resserré. Toujours composé de journalistes, avec un votant par nation, le jury ne comportera désormais que 100 électeurs pour le Ballon d'Or masculin correspondant aux 100 premières nations au classement Fifa, contre 170 auparavant.