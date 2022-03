Paralympiques 2022/biathlon: le Français Benjamin Daviet encore en or

Le Français Benjamin Daviet a remporté vendredi 11 mars l'or sur le biathlon individuel (catégorie debout) aux Paralympiques d'hiver de Pékin, son deuxième titre sur ces Jeux. Sur les pistes du site nordique de Zhangjiakou, le natif d'Annecy a dominé le Canadien Mark Arendz et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi. « Cette course, je l'ai maîtrisée du début à la fin, s'est félicité le sportif de 32 ans. Je me sentais tellement bien sur les skis, tellement bien au tir. Je crois que rien ne pouvait m'atteindre aujourd'hui. » Porte-drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, Benjamin Daviet avait déjà remporté mercredi le titre paralympique en ski de fond sprint. Il reste encore deux épreuves à disputer pour Benjamin Daviet, dont un relais.