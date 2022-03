Cyclisme: Primoz Roglic enlève la 7e étape et sécurise son maillot jaune

Le cycliste slovène Primoz Roglic, ici le 11 mars 2022. AP - Jean Francois Badias

Primoz Roglic a remporté, samedi 12 mars, la 7e et avant-dernière étape du Paris-Nice. Comme en 2021, le Slovène s'est imposé dans l'unique étape avec arrivée au sommet, entre Nice et le Col de Turini (155,4 kilomètres). Il a devancé le Colombien Daniel Martinez et le Britannique Simon Yates. Au classement général, le triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020 et 2021) conserve le maillot jaune et porte son avance sur Yates, son dauphin, à 47 secondes avant l'ultime étape niçoise de dimanche.