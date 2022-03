Football: avec 807 buts, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire

Cristiano Ronaldo a inscrit les trois buts de la victoire de Manchester United contre Tottenham (3-2), samedi 12 mars, en championnat d'Angleterre. Le Portugais, âgé de 37 ans, a inscrit 807 buts depuis le début de sa carrière. Il dépasse officiellement Josef Bican et ses 805 réalisations du siècle dernier.

Publicité Lire la suite

Avec un seul but inscrit en dix rencontres depuis le début de l'année 2022, Cristiano Ronaldo n'échappait pas à certaines critiques outre-Manche ces dernières semaines. Son absence lors du dernier match de Premier League contre le rival local, Manchester City, avait aussi fait couler pas mal d'encre. Mais la réponse de l'attaquant de Manchester United a été cinglante samedi.

Tottenham, l'adversaire des Mancuniens lors de cette 29e journée de Premier League, a dû rendre les armes face au Portugais. Les Spurs ont eu beau égaliser par deux fois, le dernier mot est bien revenu à Cristiano Ronaldo. Le Portugais a ouvert le score d'une superbe frappe (12e), a redonné l'avantage au sien de près (38e) et a inscrit le but de la victoire des Red Devils de la tête (81e). Un triplé donc pour le n°7, et une standing ovation méritée de la part d'Old Trafford quand il a cédé sa place dans les dernières minutes.

Ronaldo au sommet devant Bican et Pelé

Cristiano Ronaldo, qui a fêté son 37e anniversaire le 5 février, repousse toujours plus les limites. Il y a un an, alors qu'il portait les couleurs de la Juventus en Italie, il devenait le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football avec 770 buts, devant le « Roi » Pelé. Ce 12 mars 2022, « CR7 » devient le seul et unique meilleur buteur de l'histoire. C'est bien lui qui trône au sommet après bientôt 20 ans de carrière.

Les chiffres prêtent toujours à débat, sachant que les Brésiliens Pelé et Romario revendiquent respectivement 1 283 et 1 000 buts selon leurs propres calculs (qui se basent sur beaucoup de matches non officiels). Mais d'après le décompte officiel de la Fifa, Cristiano Ronaldo est, après ce triplé inscrit face aux Spurs, le meilleur des meilleurs. Le voilà fort de 807 buts, soit deux de plus que Josef Bican, attaquant tchécoslovaque ayant sévi entre 1931 et 1957.

CR807 🙌



Cristiano Ronaldo becomes professional football's all-time leading goalscorer! pic.twitter.com/BePkRIDilN — Premier League (@premierleague) March 12, 2022

L'Atlético de Madrid est prévenu

Avec 49 triplés inscrits dans toute sa carrière en club (Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus et donc United à nouveau), « CR7 » écrit aussi encore son nom dans l'histoire de la Premier League. La société Opta, spécialisée dans les statistiques, note que le Portugais est le deuxième joueur le plus âgé à marquer trois buts dans un même match après Teddy Sheringham en 2003 (37 ans et 35 jours pour Ronaldo, 37 ans et 146 jours pour Sheringham). C'est également son deuxième triplé en Premier League, plus de 14 ans après le premier, en janvier 2008.

Largement acclamé par les observateurs du football, le quintuple Ballon d'Or a préféré mettre en avant la performance collective dans sa réaction sur les réseaux sociaux. L'attaquant, auteur de 18 buts cette saison toutes compétitions confondues dont 12 en championnat, se dit « extrêmement heureux » après ce premier triplé depuis son retour l'été dernier. « Il n'y a pas de limites pour Manchester United ! Quoi qu'on en dise ! Allez les Diables ! »

Ce regain de forme tombe à point nommé pour United. Dès mardi, Cristiano Ronaldo sera très attendu pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid. Auteur de six buts lors de la phase de groupes, le Portugais est resté muet lors du match aller en Espagne (1-1). La manche retour sera peut-être l'occasion d'ajouter encore un ou plusieurs buts à son énorme total.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne