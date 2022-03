Cyclisme: Primoz Roglic, premier Slovène vainqueur de Paris-Nice

Le Slovène Primoz Roglic célébrant sa victoire finale sur la course cycliste Paris-Nice, le 13 mars 2022. AFP - FRANCK FIFE

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 2 mn

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2020, Primoz Roglic s'offre un deuxième succès dans les Classiques avec cette victoire sur la course Paris-Nice. Le Slovène a conservé le maillot jaune lors de la 8e et dernière étape de cette 80e édition, dimanche 13 mars 2022. Il succède à l'Allemand Maximilian Schachmann, sacré en 2020 et 2021.