Ligue 1: l'état-major du PSG confronté au ras-le-bol des supporters

Quatre jours après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux, dimanche 13 mars, en Ligue 1 (3-0). Mais au Parc des Princes, joueurs et dirigeants ont goûté au courroux des supporters, ulcérés par ces échecs à répétition. Ils ont réclamé du changement, y compris dans la direction du club.

Publicité Lire la suite

D'un point du vue comptable, Paris a passé un dimanche agréable. Le club de la capitale a enfoncé la lanterne rouge du championnat de France, Bordeaux, avec une victoire nette 3-0. Premier buteur du match, Kylian Mbappé a rejoint Wissam Ben Yedder en tête des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 15 buts. Et au classement, le PSG a accentué son avance en tête avec 65 points, soit 15 de plus que son dauphin Nice.

Pourtant, l'ambiance était loin d'être festive au Parc des Princes. La défaite et l'élimination de mercredi en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid ont enragé les supporters. Et ces derniers ont jeté un froid glacial sur l'enceinte de la porte d'Auteuil.

Mbappé ovationné, les autres conspués

Un seul homme a été épargné par les sifflets du public : Kylian Mbappé. Buteur à l'aller et au retour face au Real, l'attaquant a échappé à la fureur des supporters. Le n°7 a été ovationné à chaque prise de balle et sur l'ouverture du score (24e). Un traitement de luxe pour l'un des rares à s'être montré à la hauteur mercredi. Et aussi peut-être un nouveau témoignage d'affection pour espérer le voir prolonger l'aventure à Paris, alors que les Madrilènes lui font la cour et que Mbappé sera libre de s'engager où il le souhaitera fin juin.

Les autres joueurs, en revanche, ont subi les foudres des tribunes. Lionel Messi, septuple Ballon d'Or ? Conspué par un public très déçu de son rendement depuis son arrivée en fanfare en août dernier. Neymar, joueur le plus cher de l'histoire du football (222 millions d'euros pour le faire devenir de Barcelone en 2017) ? Pareil. Son but inscrit à la 52e minute n'y a rien changé. L'entraîneur Mauricio Pochettino et ses joueurs ont eu droit à une bronca constante, accompagnée de noms d'oiseaux et autres insultes.

Les dirigeants en ont aussi pris pour leur grade. Pour la première fois depuis le début de l'ère Qatar Sports Investments à la tête du PSG, les supporters ont montré une hostilité franche aux têtes dirigeantes du club. Déjà samedi, le Collectif Ultras Paris (CUP), principale association de fans, a publié une lettre ouverte appelant à la démission de la direction, à commencer par celle de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG :

« Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour (au premier plan, ndlr) doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n'y a ici rien de personnel mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président. »

► À lire aussi : Retour sur les autres échecs du PSG en Ligue des champions

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le président et le directeur sportif du PSG, au Parc des Princes le 13 mars 2022. AP - Thibault Camus

La rupture avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo

Leonardo, le directeur sportif, n'a pas été cité mais a aussi été pris pour cible par le CUP pour ses choix ratés depuis son retour en 2019 : « Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n'est qu'un empilement de ''stars'' peu ou pas complémentaires ? Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n'est manifestement pas le véritable décideur ? »

Cette colère s'est matérialisée dans les tribunes du Parc samedi. « Mbappé à Paris, Leonardo au pilori », « Direction démission », « Rendez-nous le PSG » a-t-on pu lire sur certaines banderoles. Difficile d'imaginer que Paris a gagné 3-0 tant ce qu'il s'est passé autour de cette rencontre a été explosif.

Du changement, il devrait y en avoir au sein du club. Mais pas tout de suite. D'après les échos de L'Équipe et du Parisien, aucune décision forte ne sera prise dans l'immédiat. Il faudra sûrement attendre la fin de la saison, en mai, pour voir le début d'une éventuelle transformation. Mais avec uniquement la Ligue 1 à se mettre sous la dent et toute cette avance en tête du classement, les deux prochains mois s'annoncent bien longs au PSG.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne