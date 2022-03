Cyclisme: Julian Alaphilippe annonce son forfait pour Milan-Sanremo

Le double champion du monde en titre Julian Alaphilippe, malade, a déclaré forfait pour la course cycliste Milan-Sanremo, premier « monument » de la saison programmé samedi, a-t-il annoncé mercredi 16 mars sur les réseaux sociaux. « Pas de Milan Sanremo pour moi samedi. Bronchite + fièvre. Triste de laisser l'équipe, surtout après une semaine de course difficile sur Tirreno-Adriatico où j'ai senti que les jambes revenaient bien malgré ma chute aux Strade Bianche. Repos et patience au programme », a expliqué le coureur français de 29 ans sur son compte Instagram et Twitter. Alaphilippe avait fait de la « Primavera », qu'il avait remportée en 2019, l'un de ses principaux objectifs du début de la saison, décevant jusqu'ici pour lui.