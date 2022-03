Ligue des champions: Chelsea sort Lille et va en quarts

Chelsea, tenant du titre, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce 16 mars 2022, en s’imposant 2-1 à Lille. Le club anglais s’était déjà imposé 2-0 en huitième de finale aller, face au club français.

Il n’y a plus de clubs français en Ligue des champions (C1). Lille a été éliminé en huitièmes de finale de la C1, comme le Paris Saint-Germain une semaine plus tôt. Au moins, les Lillois sont tombés sur plus forts qu’eux…

Pourtant, ils ont été plus que convaincants, ce 16 mars 2022, en huitièmes de finale retour, face à des Blues champions d’Europe en titre. Solides au milieu de terrain, les champions de France ont longtemps fait déjouer le club anglais. Au point d’ouvrir le score à la 38e minute. L’attaquant turc du Losc, Burak Yilmaz, a en effet profité d’un penalty, accordé après recours à la VAR, pour tromper le gardien adverse, Édouard Mendy.

L’exploit semble alors possible. Mais, juste avant la pause, le milieu de terrain italien Jorginho est laissé libre de tout marquage, devant la surface lilloise. Il a le temps de voir l’appel de Christian Pulisic et de servir l’ailier américain de Chelsea. Ce dernier conclut d’un tir croisé : 1-1, 45e+3.

Lille manque de réussite

En seconde période, les Lillois repartent à l’assaut. Le milieu portugais Xeka, notamment, envoie le ballon sur le montant droit de Mendy, d’un coup de tête décroisé (63e).

La réussite est du côté des Blues. À la 71e minute, sur un centre tendu, le latéral espagnol César Azpilicueta creuse l’écart en reprenant le ballon du genou : 1-2, score final.

Vainqueurs 2-0 à l’aller, les Londoniens se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une compétition qu’ils rêvent de gagner à nouveau, eux qui sont en proie en doute suite à la vente annoncée de Chelsea par l’oligarque Roman Abramovich, ciblé par des sanctions, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

