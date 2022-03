Tennis/Roland-Garros: «pour l'instant», les Russes et non-vaccinés sont les bienvenus

Les joueurs non-vaccinés contre le Covid, dont le tenant du titre Novak Djokovic, et les joueurs russes et bélarusses, dont Daniil Medvedev, sont les bienvenus à Roland-Garros (22 mai-5 juin) « pour l'instant », a indiqué mercredi la Fédération française de tennis (FFT) organisatrice. « On impose une stricte neutralité aux joueurs russes, bélarusses (...) Nous restons sur le principe de l'ensemble des ministères des Sports de l'Union européenne et de tous les pays clés qui nous environnent », a déclaré la directrice générale de la FFT Amélie Oudéa-Castéra en conférence de presse. « On ne bannit un athlète individuel que s'il a été sélectionné par son pays. C'est le cadre, on s'y tient », a-t-elle ajouté.