Foot: Christopher Nkunku en équipe de France, une première

Christopher Nkunku, comme le défenseur Jonathan Clauss, a été appelé pour la première fois en équipe de France. L’attaquant de Leipzig, formé au PSG, multiplie les bonnes performances en Allemagne et en coupes d’Europe. Au point d’aller à la Coupe du monde 2022 avec les Bleus ?

Si, en RD Congo, on pouvait encore avoir un petit espoir d’attirer Christopher Nkunku chez les Léopards, il a sans doute pris fin ce 17 mars 2022. L’attaquant de 24 ans, né en région parisienne, a en effet été appelé pour la première fois en équipe de France de football. Les Bleus affrontent la Côte d’Ivoire le 25 mars à Marseille et l’Afrique du Sud le 29 mars à Villeneuve d’Ascq, en matches de préparation pour la Coupe du monde 2022.

Formé au Paris Saint-Germain (PSG), Christopher Alan Nkunku a quitté le PSG en 2019 pour le RB Leipzig, avec succès. Cette saison, il a pris une nouvelle dimension avec 26 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 en coupes d’Europe (Ligue des champions, Ligue Europa). « Déjà la saison dernière, et cette saison régulièrement, en termes de contenu et d’efficacité, il a eu de très, très bonnes statistiques pour les buts et les passes décisives, a rappelé Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore. Son registre a un peu évolué par rapport à ce qu’il était au départ. Il évoluait davantage sur le côté. Maintenant, c’est davantage un joueur axial, quasi-attaquant ou deuxième attaquant avec son club de Leipzig où il dispose de beaucoup de liberté. Il y est plus proche du but, ce qui l’amène à être beaucoup plus décisif. Avec nous, son utilisation sera dans ce secteur-là, bien évidemment ».

Concurrence féroce dans le secteur offensif

Pour Deschamps, ces deux rencontres sans enjeu du mois de mars sont une bonne occasion d'enfin tester Christopher Nkunku, avant de faire des choix plus tranchés en vue des rencontres de Ligue des nations (juin, septembre) puis du Mondial au Qatar (novembre-décembre).

Le joueur d’origine congolaise va toutefois devoir faire face à une concurrence féroce pour une place dans un secteur offensif, avec les incontournables Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Sans parler de Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou Thomas Lemar.

Sa polyvalence pourrait toutefois être un atout pour s’installer en équipe de France. « On voit toujours à la télé ses buts, ses passes décisives, ses jonglages et ses gris-gris, avait expliqué son entraîneur à Leipzig, Domenico Tedesco. Mais Christopher est beaucoup plus que ça : il travaille, il sprinte, il est très bon dans le contre-pressing, et il a évidemment des qualités offensives, un très bon tir des deux pieds, une grande vitesse et un excellent contrôle de balle ». Autant d’atouts censés l’aider à s’installer chez les Bleus et à ne pas donner de regrets aux Léopards de RDC.

