Cyclisme: le Slovène Matej Mohoric remporte Milan-San Remo

Le cycliste slovène Matej Mohoric, vainqueur de Milan-San Remo le 19 mars 2022. AP - Gian Mattia D'Alberto

Texte par : RFI Suivre

Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious) s'est imposé samedi 19 mars sur la classique Milan-San Remo. Exceptionnel dans la descente du Poggio, le coureur de 27 ans a dominé tous les favoris, dont son compatriote Tadej Pogacar, pour remporter cette 113e Primavera. Matej Mohoric a bouclé les 293 kilomètres en 6 heures 27 minutes et 49 secondes devant le Français Anthony Turgis et le Néerlandais Mathieu van der Poel, arrivés deux secondes plus tard. Il succède au Belge Jasper Stuyven, sacré en 2021, et devient le premier Slovène à inscrire son nom au palmarès.