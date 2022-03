La France remporte le Tournoi des Six Nations et signe le Grand Chelem contre l'Angleterre

Le demi de mêlée français Antoine Dupont, ici avec le ballon, lors du match remporté par le XV de France contre l'Angleterre, le 19 mars 2022. © Pierre RENE-WORMS/RFI

Le XV de France s'offre l'édition 2022 du Tournoi des Six Nations grâce à sa victoire finale contre l'Angleterre, samedi 19 mars au Stade de France (25-13). Les Bleus montent enfin à nouveau sur la plus haute marche avec cinq victoires en autant de matches. C'est leur premier titre et leur premier Grand Chelem depuis 2010.