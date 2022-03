Six Nations: l'Italie bat le pays de Galles et signe sa première victoire depuis sept ans

Le rugbyman italien Paolo Garbisi porté en triomphe après la victoire de la Squadra Azzurra au pays de Galles (22-21), le 19 mars 2022. Action Images via Reuters - JOHN SIBLEY

Texte par : RFI

L'Italie a remporté sa première victoire dans le Tournoi des Six Nations depuis l'édition 2015, samedi 19 mars, en allant s'imposer lors de la 5e et dernière journée de cette édition 2022 à Cardiff contre le pays de Galles, tenant du titre. Un essai de l'ailier Edoardo Padovani, à la conclusion d'une course folle d'Ange Capuozzo, a offert à la Squadra Azzurra la victoire dans les derniers instants (22-21). L'Italie n'avait plus remporté un seul match dans le tournoi depuis un succès glané en Écosse (22-19) le 28 février 2015. Entre ces deux victoires, elle avait enchaîné 36 défaites.