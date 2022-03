Athlétisme: Armand Duplantis établit un nouveau record du monde à 6,20m à la perche

Le Suédois Armand Duplantis est devenu champion du monde en salle au saut à la perche à Belgrade, le 20 mars 2022, en établissant un nouveau record du monde à 6,20m. AP - Darko Vojinovic

Déjà champion olympique, champion d'Europe et vice-champion du monde (en plein air), Armand Duplantis est désormais aussi champion du monde en salle. Le Suédois s'est imposé en finale des Championnats de Belgrade, en Serbie, dimanche 20 mars. À cette occasion, il a amélioré son propre record du monde en franchissant une barre à 6,20m, soit un centimètre de mieux que son saut réalisé il y a deux semaines dans la même salle. Armand Duplantis a réussi cet exploit à son troisième et dernier saut, alors qu'il avait raté les deux premiers. Sur le podium, il devance le Brésilien Thiago Braz da Silva (5,95mà et l'Américain Chris Nilsen (5,90m).