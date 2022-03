Athlétisme: la Vénézuélienne Yulimar Rojas repousse les limites du triple saut

La championne olympique du triple saut a ajouté un nouveau titre mondial à son palmarès énorme, dimanche 20 mars, lors des Mondiaux en salle de Belgrade. Yulimar Rojas a même amélioré son record du monde en sautant à 15,74m. La Vénézuélienne règne sans partage et vise plus que jamais les 16 mètres.

Championne olympique, double championne du monde et désormais triple championne du monde en salle… Depuis cinq ans, Yulimar Rojas écrase le triple saut. Lorsqu’il s’agit d’aller chercher le plus beau métal, l’adversité est résignée à la voir s’en emparer.

Illustration encore dimanche à Belgrade lors des Championnats du monde en salle où les autres finalistes n'ont jamais eu leur mot à dire. Dès sa première tentative, la Vénézuélienne a assommé le concours avec un bond à 15,19m, alors que l’Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk et la Jamaïcaine Kimberly Williams n’ont fait que 14,74m et 14,62m à leurs meilleures tentatives. Un gouffre énorme entre les deux athlètes sur le podium d’un côté et la patronne de l’autre.

Encore une fois inatteignable dans cette finale, Yulimar Rojas s’est retrouvée face à sa meilleure adversaire, à savoir elle-même. Allait-elle battre son propre record du monde ? Elle n’a pas réussi à son deuxième, à son troisième et à son quatrième saut. À sa cinquième tentative, elle s’est rapprochée en signant un 15,36m. Et finalement, à son sixième et dernier saut, Rojas s’est envolée pour atterrir à 15,74m, nouveau record du monde.

En su propia liga 💫@TeamRojas45 🇻🇪 destroys her own world indoor record by more than 30cm to set an outright world record of 15.74m and claim triple jump 👑 in Belgrade!#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/GZEeSoNGKr — World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022

« Je suis née pour sauter à 16 mètres »

La longiligne championne a pu laisser exploser sa joie. En août dernier, à Tokyo (en plein air), elle était devenue championne olympique en pulvérisant le record du monde en 15,67m, soit 17cm plus loin que l’Ukrainienne Inessa Kravets 26 ans plus tôt. Sept mois plus tard, Yulimar Rojas améliore encore sa propre marque de 7cm grâce à un saut prodigieux.

La Vénézuélienne de 26 ans est phénoménale. Avec son corps taillé pour le triple saut (1,92m pour 72 kilos) et la confiance qui l’habite, elle évolue sur une autre planète. Celle qui fut désignée athlète de l’année 2020 a affiché une décontraction à peine croyable au moment de commenter sa nouvelle performance folle :

« C'était comme vivre un rêve pour moi aujourd'hui. Je voulais venir ici pour m'amuser. J'étais en pleine forme et je sentais que je pouvais faire de grandes choses. Je suis très heureuse parce que j'ai réalisé tout ce que je voulais et même plus encore. Le record aurait pu arriver à n'importe quel moment mais c'est arrivé au dernier essai. C'était comme un saut pour la gloire. »

Et comme à Tokyo, elle a rappelé qu’elle nourrit un objectif qui ne paraît plus inaccessible, en tout cas pas quand on s’appelle Yulimar Rojas : sauter à 16 mètres. « Ma devise c'est ''rien n'est impossible''. Je vais y arriver. Je suis née pour sauter 16 mètres et c'est ce que je veux pour inspirer les autres. Je sais que j'ai 16 mètres dans les jambes et c'est mon objectif. » Difficile de remettre sa parole en question tant la championne maîtrise son sujet. Et la question n'est peut-être pas de savoir si Yulimar Rojas peut le faire... mais plutôt de savoir quand.

