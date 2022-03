Volley: Bernardinho démissionne de son poste de sélectionneur de l’équipe de France

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Brésilien Bernardinho, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de volley au monde, a démissionné de son poste de sélectionneur de l'équipe de France, championne olympique en titre, a annoncé mardi 22 mars la Fédération française, en quête d'un successeur à deux ans des JO 2024. Double champion olympique (2004 et 2016) et triple champion du monde (2002, 2006, 2010) avec le Brésil, Bernardinho avait accepté au printemps 2021 de prendre la succession de Laurent Tillie, qui a occupé le poste de sélectionneur des Bleus pendant neuf ans, de l'été 2012 à l'été 2021. Mais sept mois à peine après le début de l'aventure qui devait l'amener jusqu'aux JO-2024, il a présenté sa démission, acceptée par la Fédération française, en raison de « problèmes personnels qui ne lui permettent plus de s'investir auprès de l'équipe de France ». La Fédération française va désormais devoir se mettre à la recherche d'un sélectionneur, alors que l'échéance majeure, le tournoi olympique à l'été 2024, approche à grands pas. Avant cela, la France disputera la Ligue des nations en juin et le Mondial 2022 du 26 août au 11 septembre.